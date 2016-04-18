Ярославль, 18 апреля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ от Ярославской области представили сведения о доходах за 2015 год. Информация опубликована на сайте думы.

Валентина Терешкова

В отличие от своих региональных коллег, российские парламентарии не могут похвастаться обширным перечнем имущества, да и уровень заработка довольно невысок.

Так, Маргарита Свергунова (фракция ЛДПР) задекларировала доход 4,7 млн рублей. В собственности у нее числится садовый участок площадью 800 кв. м., квартира — 85,2 кв. м и автомобиль «Мазда СХ-7».

Анатолий Грешневиков (фракция «Справедливая Россия») заработал в прошлом году 5,1 млн, при этом он является владельцем земельного участка в 1697 кв. м., доли в жилом доме в 211,2 кв. м. и двух автомобилей — NissanX-Trail 2,5 и «Шевроле-Нива».

Александр Куликов (КПРФ) показал доход за прошедший год в размере 5,4 млн, а также имущество в виде земельного участка под индивидуальное жилое строительство в 1800 кв. м., квартиры в 77 кв. м. и автомобиля NissanX-Trail 2,5.

Доход Валентины Терешковой («Единая Россия») в 2015 году составил 11,4 млн рублей. Также первая в мире женщина-космонавт владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство — 1314 кв. м., жилым домом — 607,00, квартирой — 90 кв. м. двумя автомобилями «Мерседес-Бенц» моделей S-280 S-350. Кроме того, в общей совместной собственности у нее значится квартира площадью 171 кв. м.