Москва, 18 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» в 2016 году не примет участия в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба концерна ВКО «Алмаз — Антей».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРС С-400 «Триумф» на параде Победы

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, решение о сокращении количества техники, участвующей в торжественном мероприятии, было принято в целях экономии средств. «В связи с этим ЗРС С-400 «Триумф» исключена из состава парадных колонн в Москве», — приводит слова Новикова пресс-служба концерна.

В парадном строю займут места восемь боевых машин, выпущенных предприятиями концерна: четыре боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» и четыре установки из состава ЗРК «Бук-М2».

Всего в параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие почти 100 единиц сухопутной военной техники.

Напомним, военные парады в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 26 городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве участники праздника смогут «зажечь» 10-метровый Вечный огонь на Поклонной горе. Кроме того, в День Победы в столице будет вывешено более 14 тысяч флагов. На Воробьёвых горах будет установлен самый большой красный флаг высотой 24 метра.