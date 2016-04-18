Ярославль, 18 апреля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Турфирмы Ярославля готовятся к бурному летнему сезону. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, спрос на внутренние направления увеличивается существенно. Например наплыв путешествующих на теплоходах возрастет в 2 раза.

«Ожидаем увеличения потока российских туристов на теплоходах. Выделено больше теплоходов, больше рейсов с заходами в наш город, увеличено время стоянок в Ярославле с дополнительными экскурсиями. Это фрахтователи так решили с учетом спроса. На заграницу спрос упал, нет Египта и Турции, Европа дорогая, Восток не безопасен, поэтому остается отдыхать в России. С учетом курса, даже если Турцию и Египет откроют, то они будут совсем не дешевы.

Мы уже сейчас на лето подыскиваем с трудом то, чего хотят люди. Спрос большой! Цены тоже подросли, в зависимости от дней путешествия и других критериев стоимость выросла примерно на 10−15%. У нас в фирме путевок куплено в 2 раза больше, чем год назад и народ еще идет. Больше спрашивают путевки дешевые, народ не богат, идет перераспределение расходов. Спросом у ярославцев пользуются юг, Карелия, Санкт-Петербург, Казань. Каких-то новых маршрутов нет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор «Ярославского бюро путешествий и экскурсий» Светлана Даниленко.

Первый туристический теплоход в Ярославль придет 27 апреля. Тем временем самолеты и поезда на российские курорты уже курсируют. И здесь туриндустрия тоже на подъеме.

«Мы рассчитываем, что внутренний туризм пойдет лучше, чем в прошлом году. Нам на руку играет закрытие таких популярных курортов как Турция и Египет в этом летнем сезоне. Поэтому рост идет достаточно большой на курорты Краснодарского края: Анапа, Сочи, Геленджик; на курорты Абхазии: Гагры, Пицунда, Новый Афон, и, конечно, Крым. Рост минимум на 30 процентов. У ярославцев хорошим спросом пользуется Петербург на период «белых ночей», Казань на майские праздники уже вся распродана», — поделился своей информацией руководитель отдела внутреннего туризма «Яроблтура» Игорь Лапата.