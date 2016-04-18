Москва, 18 апреля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Спрос и предложение на рынке нефти не будут иметь значения, пока не будет сдут «долларовый пузырь». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя итоги прошедшей в Дохе (Катар) встречи представителей стран — экспортеров нефти, на которой, вопреки ожиданиям, не было достигнуто договоренности о сокращении добычи нефти.

neftegaz.ru Добыча нефти

«Я бы не переоценивал встречу в Дохе, я с большой долей вероятности предполагал, что встреча в Дохе так и закончится. Что касается влияния на курс рубля и цену нефти, в краткосрочном периоде колебания будут — сегодня нефть уже упала на 4%. На глобальный тренд это не очень сильно повлияет — все-таки определяющим для цены на нефть и курса валют нефтедобывающих стран является не столько рост спроса или предложения на сырье, сколько политика Федеральной резервной системы США», — говорит депутат.

Нефть давно уже превратилась в биржевой товар, все зависит, грубо говоря, от количества долларов в мировой экономике, поясняет он. «Это такой же инвестиционный товар, как акции, золото, недвижимость и так далее. И когда ФРС проводит политику ослабления доллара, вся эта долларовая масса идет в том числе в нефть. Когда ФРС США проводит ужесточение финансовой политики и укрепление доллара, спекулянты бегут из этих активов опять в доллар, соответственно, падает нефть, падает валюта развивающихся стран», — отметил Емельянов.

Пока долларовый пузырь не будет сдут, реальные спрос и предложение не будут иметь определяющего значения для нефти и для курса рубля. «Я просто не знаю, насколько надо сократить добычу нефти в мире, для того чтобы этот фактор стал более значимым, чем политика ФРС», — подчеркнул парламентарий.

Цены на нефть будут зависеть от динамики американской экономики, говорит Емельянов. «Если вы хотите узнать, что будет с рублем завтра, — посмотрите цены на нефть. А если хотите знать, что будет с рублем за два дня до этого — посмотрите на действия ФРС США. В краткосрочном плане нефть будет падать, рубль до какой-то степени снизится. Но дальше глобальный тренд будет определяться действиями ФРС. Это будет зависеть от того, как станет развиваться американская экономика», — отметил он.

Если реальный сектор США уже оправился и данные по безработице хорошие, то они будут укреплять доллар, прогнозирует депутат. «Если таких данных не будет — соответственно, укрепления доллара не будет. Но к июню, когда будет ближайшее заседание ФРС США, будет принято решение о том, укреплять или ослаблять доллар», — заключил Емельянов.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть падают на фоне итогов переговоров крупнейших нефтепроизводителей в Дохе, где участники не пришли к соглашению по вопросу «заморозки» добычи. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,90% (до 41,42 доллара за баррель). Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,29% (до 39,92 доллара за баррель).