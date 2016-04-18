Москва, 18 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Взаимодействие России и Китая по урегулированию ряда кризисных моментов способствует нормализации международной обстановки. Об этом 18 апреля в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ситуация на международной арене непростая, и наше взаимодействие по многим кризисам реально способствует нормализации международной обстановки и укреплению таких структур, как ООН, ШОС, БРИКС и других», — сказал Лавров.

По его словам, у двух министров планируется «очень насыщенная программа» на тему проведения министерских переговоров в формате Россия-Индия-Китай: «Но контакты не ограничиваются этим, ценю возможность двусторонней встречи. Учитывая, что в конце месяца я буду с визитом в Китае, мы сможем больше уделить внимания сегодня международной проблематике, а в Пекине подробно поговорим по двусторонним вопросам».

Напомним, на 27−28 апреля в Пекине запланирован форум глав МИД стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Во встрече планируется участие глав МИД 25 стран-членов организации, а также 12 наблюдателей.