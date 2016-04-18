Владивосток, 18 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Приморье на объекты социальной сферы Спасского городского округа могут ввести ограничения электроснабжения. Местная администрация задолжала «Дальэнергосбыту» порядка 2,2 миллиона рублей, однако выплачивать накопившуюся сумму уже длительное время не спешит. Под санкции попадут сразу девять школ, спортивный лагерь, библиотека и другие важные учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая ситуация в Спасском городском округе сохраняется и по линии заработной платы сотрудникам школ, детских садов и нескольких учреждений дополнительного образования. Педагогам к 1 апреля задолжали более 4 миллионов рублей, однако в Приморье этот вопрос был взят под контроль лишь после того, как аппарат полпреда президента в ДФО поручил разобраться в случившемся прокуратуре. Администрация края и уполномоченный по правам человека никак не прокомментировали эту ситуацию.

По данным «Дальэнергосбыта», к 18 апреля задолженность социальных учреждений, финансируемых за счёт районной казны, составила около 2,2 миллиона рублей. Администрация города Спасска с июня 2015 года по март 2016 года не рассчитывалась перед энергетиками за школы, детские сады и другие муниципальные учреждения.

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Местной администрации дан срок до 25 и 26 апреля, соответствующие телефонограммы в адрес неплательщиков уже направлены. Так, 25 апреля под ограничительные санкции могут попасть спортивный лагерь, школа искусств, библиотека и физкультурный центр. Ещё девять школ могут пострадать из-за несвоевременной оплаты долгов на следующий день.

«В условиях, когда переговоры не привели к положительному результату, спасское отделение «Дальэнергосбыта» в соответствии с действующим законодательством вынуждено будет применить ограничительные санкции. Мы пошли на ограничительные санкции, чтобы побудить власти осуществлять финансирование бюджетных учреждений своевременно и не допускать необоснованного роста задолженности за потребленную электроэнергию», — обозначили энергетики.