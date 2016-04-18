Москва, 18 апреля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова сохранила девятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), несмотря на временное отстранение от соревнований после положительного допинг-теста на мельдоний, говорится в сообщении ассоциации.

theplace2.ru Мария Шарапова

Изменений в первой десятке рейтинга не произошло, первое место по-прежнему занимает американская спортсменка Серена Уильямс. На втором месте — польская спортсменка Агнешка Радванска. Замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.

Кроме Шараповой, занявшей девятое место, в список вошли еще восемь теннисисток из России: Светлана Кузнецова (13-е место), Анастасия Павлюченкова (27-е место), Екатерина Макарова (29-е), Дарья Касаткина — (32-е), Маргарита Гаспарян — (47-е), Елена Веснина (51-е), Елизавета Куличкова (111-е) и Евгения Родина (115-е).

Напомним, 7 марта Шарапова на экстренной пресс-конференции заявила, что её допинг-проба, взятая на Открытом чемпионате Австралии, была положительной. В крови титулованной российской теннисистки найден запрещенный с 1 января 2016 года препарат мельдоний (милдронат).

После заявления Шараповой с ней приостановили контракты почти все мировые бренды, которые российская теннисистка рекламировала. Шараповой грозит дисквалификация на два года.