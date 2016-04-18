Волгоград, 18 апреля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Излюбленное место волгоградцев — Центральная набережная — станет ухоженнее и зеленее. О планах по развитию и благоустройству центра города-героя речь шла на выездном совещании, которое в прошлые выходные провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 18 апреля.

ИА REGNUM Фонтан «Искусство» в Волгограде

Обсуждая концепцию преображения центральной части города, глава региона прогулялся от Набережной имени 62-й Армии до площади Павших борцов вместе с вице-губернатором Виталием Лихачевым и главой Волгограда Андреем Косолаповым. Андрей Бочаров отметил, что сегодня набережная не в полной мере отвечает потребностям жителей и гостей.

«Важно не испортить то, что было создано, продумать, как дополнить набережную, концептуально встраивать решения, которые мы принимаем. Подход должен быть комплексный, при этом надо исходить из наших реальных возможностей», — пояснил губернатор.

Кроме того, глава региона указал на необходимость открытого обсуждения и согласования всех решений по реконструкции набережной с депутатами городской думы и общественностью. А пока решено обновить здесь лавочки и урны, заменить деформированную тротуарную плитку, выполнить дополнительное озеленение набережной и аллеи Героев.

Затронули в ходе совещания и вопрос безопасности, который становится актуальным со строительством рокадной дороги. Для обеспечения безопасности пешеходов рассматриваются варианты нового зонирования территории и возведения надземного пешеходного перехода.

Что касается центрального универмага, то Андрей Бочаров убежден, что здание должно оставаться в госсобственности и использоваться по прямому назначению — как объект торговли. Для восстановления ЦУМа необходимы серьезные вложения, поэтому рассматривается вопрос привлечения инвестора, который на условиях государственно-частного партнерства приведет универмаг и прилегающую территорию в порядок.

Напомним, в феврале текущего года стал известен подрядчик, который займется строительством Нулевой Продольной магистрали Волгограда. По результатам электронного конкурса государственный контракт заключен с ООО «ТрансСервис». Его сумма составила более 1,7 миллиарда рублей. Это на 8,6 млн рублей меньше, чем начальная цена контракта.

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Как сообщало ИА REGNUM, возведение Нулевой продольной магистрали позволит разгрузить центральную часть Волгограда, оптимизировать транспортные потоки, навести порядок в городском дорожном хозяйстве. Возможность реализовать проект дало участие региона в подготовке к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Рокадная дорога длиной более 3,1 км, пройдет вдоль берега Волги от улицы Калинина в Ворошиловском районе до улицы Химической в Центральном районе Волгограда. Согласно контракту, строительство продлится 22 месяца и будет выполнено в два этапа. Ширина проезжей части новой городской магистрали, которая будет четырехполосной, составит 15 метров. В час по ней смогут проехать до 1450 автомобилей. Сейчас в зоне строительства трассы активно ведутся берегоукрепительные работы.