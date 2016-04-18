Красноярск, 18 апреля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Красноярска железная дорога превысила докризисные показатели объемов грузоперевозок, сообщили ИА REGNUM службе корпоративных коммуникаций «КрасЖД». В первом квартале текущего года объем грузоперевозок составил 19,7 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Как рассказала ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций «КрасЖД» Ольга Гацко, этот рост не является сезонным и связан с развитием ряда промышленных проектов в Красноярском крае и соседних территориях. «Нельзя сказать, что это сезонный подъем, поскольку, согласно нашей статистике, в последние несколько лет мы имели снижение объема грузоперевозок, а с 2015 года начался подъем. Причем, если в прошлом году мы говорили, что выходим на докризисные показатели, то сейчас мы их уже немного превышаем», — сказала она, отметив, что ситуация по Красноярскому краю отличается от других регионов.

Отвечая на вопрос, чем вызван рост, собеседница ИА REGNUM пояснила, что основной груз «КрасЖД» — это уголь. «Растет потребность в поставках угля, плюс открываются новые разрезы, например в Хакасии, увеличивают свою мощность угольные проекты, в том числе входящие в группу компаний «СУЭК». Открываются новые компании, и уже существующие наращивают перевозки именно по нашей дороге. Таким образом, растет погрузка и перевозка по Красноярской железной дороге», — сообщила она.

Согласно предоставленным данным, за январь-март 2016 года «КрасЖД» перевезла 12,4 млн тонн бурого и каменного угля, что на 7% больше, чем в первом квартале прошлого года. Транспортировка лесных грузов увеличилась на 14,8% и составила 916 тыс. тонн; цветных металлов — на 13,2%, до 389 тыс. тонн; промышленного сырья — на 25,5%, до 188 ты тонн.

«У нас наблюдается заметный рост по весу. Это за счет пиломатериалов. Очевидно, ситуация на рынке такова, что выгоднее наши материалы стало продавать на экспорт», — подчеркнула представительница «КрасЖД». По ее словам, сезонностью обусловлен только рост перевозок стройматериалов. «В плане строительных грузов определенную роль играет сезонность. Много строительных грузов, в том числе сыпучих материалов, перевозятся по нашей магистрали в том числе и с целью удовлетворения потребностей и самой компании РЖД, поскольку ведется масштабная модернизация инфраструктуры», — сказала она.