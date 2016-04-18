Москва, 18 апреля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В профильном комитете Госдумы опровергли информацию о запрете досрочного погашения ипотеки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. «Это вранье, там таких поправок нет, мы сегодня специально проверяли», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), комментируя сообщения СМИ. «Такого у нас в проекте нет и не может быть, — заверил он. — Досрочное погашение не является никаким видом нарушения, и это очевидно»."В проекте Гражданского кодекса, посвященном финансовым сделкам, такой глупости, конечно, нет», — подчеркнул депутат.

Маринус ван Реймерсвале. Менялы (фрагмент). 1539

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо в администрацию президента, в котором заявила, что проект новой редакции Гражданского кодекса лишит заемщиков права на досрочное погашение ипотеки без согласия банков.