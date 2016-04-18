Калуга, 18 апреля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. 190 случаев мошенничеств, что на 39,7% превысило показатели прошлого года, было зарегистрировано в первом квартале 2016 года на территории Калуги.

kredit-otziv.ru В Калуге зарегистрировано 113 мошенничеств, связанных со списанием денежных средств с банковских карт и совершенных через интернет-сайты

Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по словам начальника Управления МВД России по городу Калуге Станислава Орехова, злоумышленники активно действуют в интернете на сайтах купли-продажи, где они предлагают перевести предоплату за товар, после чего, получая необходимую информацию о счетах и банковских картах калужан, похищают с них все сбережения. Так, за первый квартал в Калуге зарегистрировано 113 мошенничеств, связанных со списанием денежных средств с банковских карт и мошенничеств, совершенных через интернет-сайты.

Между тем, в Обнинске вынесен приговор в отношении четырех жителей Калужской области за совершение мошенничества в фере страхования

Как сообщила 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Обнинска Ольга Морозова, в октябре 2013 года индивидуальный предприниматель, из корыстных побуждений организовал преступную группу, которая похитила денежные средства страховых организаций.

Так, инсценируя кражи застрахованных автомобилей, участники преступной группы сообщали в органы внутренних дел и страховые компании заведомо ложные сведения о наступлении страхового случая по риску «хищение».

В результате преступных действий организованной группой страховым организациям причинен ущерб в размере свыше 4,7 млн рублей. Ранее, Обнинским городским судом вынесен приговор организатору преступной группы. Он признан виновным в совершении мошенничества в сфере страхования в крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.