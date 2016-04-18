Москва, 18 апреля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В 76 регионах России с начала 2016 года в медицинские организации обратились 4 164 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 675 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество обратившихся по поводу укусов клещами увеличилось в 3 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.

pixabay.com Клещ

Заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Однако зарегистрировано уже 110 случаев заболевания иксодовым клещевым борреллиозом.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году ситуация по инфекциям, передающимся клещами, оставалась напряженной. В эпидемический сезон 2015 года (с 1 апреля по 1 октября) в России было зарегистрировано более 500 тысяч случаев обращения людей в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 22% больше, чем в 2014 году.