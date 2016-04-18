Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Взрывотехники Ростовской области на выходных вновь прикоснулись к военной истории. Несколько тайников с боеприпасами времён Великой Отечественной войны обнаружено в регионе. Как проинформировали ИА REGNUM в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС 18 апреля, более 300 снарядов и мин пролежали в донской земле свыше 70 лет.

vk.com/mius_front Боеприпасы времён войны

Одна из самых крупных находок была сделана в хуторе Покровский. Рядом с прудом было обнаружено 22 минометных мин и более 200 артиллерийских снарядом различного калибра. Две авиабомбы таились на территории главного спортивного объекта ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Всего в ходе работ было найдено 18 снарядов и мин военных 40-х. Кроме того, в городе Константиновске было найдено 18 миномётных снарядов. Два боеприпаса нашли жители села Плато-Ивановка и хутора Денисово-Алексеевка.

Угрозы населенным пунктам не было, пострадавших нет. Все опасные находки были изъяты саперами для дальнейшего уничтожения.

Отметим, что это не первая крупная находка в текущем году. И спасатели продолжают напоминать о том, что прикасаться к подозрительным предметам крайне опасно, они могут сдетонировать в любой момент.