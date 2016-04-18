Москва, 18 апреля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Российский фондовый рынок 18 апреля открылся падением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Индекс ММВБ упал на 1,21% и составил 1884,61 пункта. Индекс РТС понизился на 1,19%, до 894,32 пункта.

Ранее в ходе торгов биржевой курс доллара США вырос на 1,7310 рубля до 68,1780 рубля. Евро подорожал на 2,13 рубля до 77,08 рубля.

Котировки Brent и WTI снизились после того, как стало известно, что встреча представителей стран-экспортёров нефти в Дохе (Катар) об ограничении добычи завершилась безрезультатно.