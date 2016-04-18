Москва, 18 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Доллар США и евро резко подорожали к рублю в ходе торгов 18 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

К 10:39 мск биржевой курс доллара США вырос на 1,7310 рубля до 68,1780 рубля. За первые полчаса торгов американская валюта достигала отметки 68,80 рубля.

Евро к этому времени подорожал на 2,13 рубля до 77,08 рубля. Максимум по евро составил 77,7360 рубля.

Ранее на открытии нефтяных торгов мировые цены на нефть упали на 7% по итогам переговоров в Дохе. Котировки Brent и WTI снизились после того, как стало известно, что встреча представителей стран — экспортёров нефти об ограничении добычи завершилась безрезультатно.