Сакраменто, США, 18 апреля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Американские учёные пришли к выводу, что глубокий сон помогает образованию воспоминаний, которые сохраняются затем в памяти надолго. Исследования проводились в Калифорнийском университете, пишет Journal of Neuroscience.

Сальвадор Дали. Сон

Нейробиологи построили математическую модель человеческого мозга. Во время сна нейроны мозга продолжают активно работать. Модель позволила учёным доказать, что во время сна в мозгу человека между нейронами образуются синаптические связи.

В коре головного мозга под воздействием быстрых ритмов гиппокампа происходят синаптические изменения, которые проявляются в виде меленных высокоамплитудных колебаний. Гиппокамп отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную.

Происходит также процесс в противоположном направлении: эти синаптические изменения влияют на медленные ритмы. В итоге образуется обратная петля. Благодаря этой взаимосвязи укрепляются воспоминания: возникает повторное возбуждение нейронов в коре больших полушарий.

Сам гиппокамп, как сообщили нейробиологи, не участвует в консолидации памяти. Он фиксирует вводный сигнал, поступающий в мозг, а затем вызывает повторение воспоминаний. При этом укрепляются соответствующие синаптические нейронные связи. Во время глубокого сна воспоминания из кратковременной памяти переходят в долговременную.