Учёные доказали пользу глубокого сна для памяти
Сакраменто, США, 18 апреля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Американские учёные пришли к выводу, что глубокий сон помогает образованию воспоминаний, которые сохраняются затем в памяти надолго. Исследования проводились в Калифорнийском университете, пишет Journal of Neuroscience.
Нейробиологи построили математическую модель человеческого мозга. Во время сна нейроны мозга продолжают активно работать. Модель позволила учёным доказать, что во время сна в мозгу человека между нейронами образуются синаптические связи.
В коре головного мозга под воздействием быстрых ритмов гиппокампа происходят синаптические изменения, которые проявляются в виде меленных высокоамплитудных колебаний. Гиппокамп отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную.
Происходит также процесс в противоположном направлении: эти синаптические изменения влияют на медленные ритмы. В итоге образуется обратная петля. Благодаря этой взаимосвязи укрепляются воспоминания: возникает повторное возбуждение нейронов в коре больших полушарий.
Сам гиппокамп, как сообщили нейробиологи, не участвует в консолидации памяти. Он фиксирует вводный сигнал, поступающий в мозг, а затем вызывает повторение воспоминаний. При этом укрепляются соответствующие синаптические нейронные связи. Во время глубокого сна воспоминания из кратковременной памяти переходят в долговременную.