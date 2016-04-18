Ярославль, 18 апреля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2015 год. Эти сведения опубликованы на сайте регионального парламента.

фото сайта duma.yar.ru Депутаты Яроблдумы на выездном совещании в Туношенской школе

Самый большой финансовый доход по итогам прошедшего года задекларировал депутат Сергей Якушев, являющийся генеральным директором Ярославского радиозавода — более 25, 2 млн рублей. Также в собственности у него находятся два земельных участка, два жилых дома площадью 449,6 и 317,1 кв.м., квартира в 209 кв. м и гараж — 369,6 кв.м.

Вторым по уровню дохода оказался Павел Смирнов, заработавший 22, 5 млн рублей. На третьем месте — Яков Якушев — 11, 6 млн рублей.

Доход в пределах 10 млн рублей показали Павел Исаев — 9,9 млн рублей, Владимир Колобов — 9,5 млн, Николай Александрычев — 8,8 млн, Александр Кузьмин — 8,2 млн, Илья Круглов — 7 млн. В «середняках» числятся Евгений Заяшников — 5,1 млн, Виктор Тамаров — 4,3 млн рублей, Василий Бобков — 4 млн., Владимир Денисов — 3,7 млн, Юрий Паутов и Иван Парамонов — 3,3 млн, Роман Фомичев — 3 млн.

Самыми «бедными» по итогам 2015 года оказались Сергей Шмелев — 704 тыс. рублей и Василий Цепенда — 720 тыс.

Остальные ярославские парламентарии в среднем заработали от 1,2 до 2,5 млн рублей, в том числе председатель облдумы Михаил Боровицкий — 2,4 млн, его заместители Илья Осипов — 2 млн, Виктор Волончунас — 2,3 млн.

Самый внушительный список собственности представил заместитель председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Сергей Иванов — при доходе в 2,5 млн рублей он задекларировал 39 земельных участков в индивидуальной и долевой собственности, 3 жилых дома и гараж. Обширный перечень имущества и у Владимира Корюгина — 16 земельных участков, дом, три квартиры, два гаража, четыре нежилых здания, два торговых павильона, три здания кафе (долевая собственность). Также в число крупных землевладельцев входит супруга Алексея Окладникова — у нее в собственности 13 земельных участков под индивидуальное жилое строительство.