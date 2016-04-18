Тамбов, 18 апреля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. «Коммерсант. Черноземье» сообщил о письменном отказе депутату государственной думы Роману Худякову (ЛДПР)от представителей оргкомитета праймериз партии «Единая Россия». Теперь Худяков намерен собирать подписи 3% избирателей Рассказовского одномандатного округа и идти как самовыдвиженец. «Надеюсь, меня не «забомбят» административным ресурсом, как это сделали организаторы праймериз», — сказал он.

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Издание отмечает, что партийцы остались недовольны «его критикой как итогов выборов в Госдуму 2011 года и обвинениями победивших кандидатов в некомпетентности», так и «многими последующими высказываниями». «Если мы его зарегистрируем, нас не поймут члены и сторонники партии», — добавил глава регионального отделения, спикер облдумы Евгений Матушкин.

Газета отмечает, что теперь самым ресурсным претендентом на выдвижение от «Единой России» в округе является бизнесмен и областной депутат Александр Жупиков, считающийся хорошим знакомым экс-губернатора Олега Бетина.

«Крестьянские ведомости» рассказали о предполагаемом возведении крупного тепличного комплекса мощностью 100 тыс. тонн свежих огурцов и помидоров в год в городе Мичуринск. Стоимость инвестпроекта — 25 млрд рублей. Предприятие будет производить овощи по современным технологиям с использованием новейшего оборудования — систем гидропоники и лампового обогрева.

Всего на предприятии будет возведено 18 теплиц на площади 107 гектаров. Ввод в строй первой очереди тепличного комплекса намечен на октябрь 2017 года, второй очереди — на сентябрь 2018 года. На полную мощность теплицы заработают к началу 2019 года. Овощи, произведенные в тепличном хозяйстве, будут реализовываться в различных регионах ЦФО. На новом предприятии будут трудиться 1700 местных жителей. Реализацией проекта будет заниматься компания «Русагро-Овощи», которая входит в состав крупнейшего в РФ агрохолдинга «Русагро».

»Тамбовский курьер» рассказал об увеличении платы за детские сады в Тамбове. Ежемесячный взнос за ребенка от 3 до 7 лет составит 1823 рубля, за ребенка до 3 лет — 1634. Таким образом, стоимость пребывания в детском саду выросла на 7,4%. «Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Кроме того, многодетным семьям предоставляется 70% скидка по оплате», — комментируют в городской администрации.

Половина продаваемого в области алкоголя и лекарств — подделка. «Тамбовский меридиан» опубликовал данные по итогам заседания региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Заседание провел руководитель аппарата комиссии Василий Прохоров: «В нашем регионе в незаконном обороте находится примерно 50% реализуемого алкоголя: причем зафиксированы факты как его производства на территории области, так и ввоза из других территорий. Объемы измеряются сотнями тысяч единиц алкогольной продукции и, к сожалению, не сокращаются».

Еще одна опасная тенденция, как было отмечено на заседании, — рост количества фальсифицированных лекарств в аптеках области. В регион ввозятся огромные партии медицинских препаратов с признаками подделки. По словам Василия Прохорова, их количество сопоставимо с количеством поддельного алкоголя. Несмотря на то, что за минувший год на территории области было выявлено 89 преступлений в сфере незаконного оборота контрафактных товаров, а из незаконного оборота изъято более 2 млн бутылок «паленого» алкоголя, работы еще непочатый край. Особое внимание в текущем году будет уделено проверке оптовых баз, являющихся основными поставщиками спиртосодержащей продукции на территорию области.

«Тамбовская жизнь» сообщила, что впервые в истории тамбовская команда стала обладателем Кубка федерации первенства высшей хоккейной лиги и золотыми медалями спортсменов ХК «Тамбов». Хоккеисты в плей-офф победили соперников из Барнаула и Саранска, а в финальной серии сломили сопротивление хоккеистов «Ростова». Отмечая достижение команды, глава администрации области Александр Никитин сказал, что она добилась этого результата заслуженно: «Это действительно триумфальный успех, и мы им по праву можем гордиться. Самое знаменательное, что ХК «Тамбов» будет первым клубом, чье название выгравировано на этом кубке».

«Комсомольская правда в Тамбове» сообщила о планах по строительству 29 школ в регионе в 2016—2025 годы. Кроме того, 131 учреждение капитально отремонтируют, 54 — реконструируют. На эти цели потратят 28,2 млрд рублей, из которых 19,7 млрд (70%) — это средства федерального бюджета. Сейчас тамбовские школьники учатся в две, а то и в три смены, а к 2020 году, по прогнозам, станет больше на 11%. На сегодняшний день в области 538 школьных корпусов, 84 из них с высоким уровнем износа, 6 пора сносить. 307 зданий находятся в удовлетворительном состоянии. Для реализации программы создали рабочую группу, которую возглавил губернатор.

«АиФ-Черноземье» сообщил о том, что 23 апреля музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает на праздник открытия фонтана. В этот день будет представлена яркая театрализованная постановка «Легенды у фонтана», посвященная 380-летию областного центра. Подготовлена она по мотивам старинных легенд и преданий Тамбовского края. Также пришедших на праздник ждет выступление Губернаторского духового оркестра, виртуозного ансамбля народных инструментов и лучших артистов, поэтов и творческих коллективов региона. Для юных посетителей Асеевского парка под кроной столетнего дуба раскинется сказочное Лукоморье. Мастера-умельцы поделятся секретами рукоделия на творческих мастер-классах. В этот день около усадьбы будут работать тематические фотозоны, а центральная аллея парка превратится в художественный салон.

В преддверии Дня Победы «Житье-Бытье» написало о том, что житель Рассказово восстанавливает легендарную машину Великой Отечественной войны. Автомобиль ГАЗ АА 1942 года выпуска Сергей Висков приобрел в плохом состоянии 10 лет назад. Сейчас автомастер ведет работы по восстановлению машины. В годы войны на балансе армии было более 151 тысячи таких «полуторок». Однако сейчас столь раритетных автомобилей остались единицы по всей стране.

По словам Вискова, самое сложное в работе над восстановлением автомобиля — поиск оригинальных деталей для реставрации. Между тем, это не первый автомобиль, который реставрирует мастер. Он уже восстановил ГАЗ-67 1947 года выпуска и 10 лет подряд выезжает на ней на парад Победы. «Полуторку» он планирует восстановить к следующему 9 мая.