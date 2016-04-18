Москва, 18 апреля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Москве за счет инвесторов построят восемь дизайнерских автомобильных паркингов на 100 и более машиномест, сообщается на официальном сайте правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паркинг на московских улицах

«Гаражи будут оформлены в цвета природного ландшафта и окружающих домов», — сообщается на портале.

Сами паркинги будут многоуровневые. На Волоколамском шоссе стоянка будет оформлена в соответствии стадиону «Открытие Арена». Гараж на Октябрьской улице будет выполнен в стилистике железнодорожных путей Рижского направления железной дороги. Паркинг на Большой Внуковской улице покроют «чешуей», а стоянку на Никулинской улице оформят цветной штукатуркой.

Напомним, до 2020 года власти Москвы планируют организовать у станций метрополитена порядка 15 тыс. маниномест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Мосгордума приняла закон, согласно которому исключается возможность необоснованного применения льготы на имущество для торговых и офисных центров, которые находятся на кадастровом налогообложении и имеют парковку и гаражи.

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