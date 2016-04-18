Пекин, 18 апреля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Группа инженеров из Университета наук и технологий КНР представила свою последнюю разработку — робота, который внешне не отличим от живого человека. Девушка-робот получила имя Цзя Цзя, что в переводе с китайского означает «прекрасная».

snkepu.com Цзя Цзя

Рост Цзя Цзя составляет около 160 см, вес — 45 кг. «Кожа» робота состоит из эластичного силикатного геля, который полностью повторяет фактуру человеческой кожи.

«Разработка робота началась в 2011 г. Нашей команде предстояло создать уникальную машину, которая смогла бы продемонстрировать возможности развития антропоморфного роботостроения», — заявил руководитель группы инженеров Чэнь Сяопин.

Главный конструктор отметил, что несмотря на то, что главное впечатление на человека производит внешность робота, самое интересное находится «внутри» машины, пишет «Сина синьвэнь».

Цзя Цзя операционирует на базе специальной программы, написанной специально для антропоморфного робота. Главной особенностью робота является полная синхронизация речи и движения губ. Благодаря этому полностью воссоздается эффект речи человека.

По словам создателей робота, Цзя Цзя ожидает плотный график выступлений перед публикой, ближайшее из которых состоится 21 апреля на Международной выставке технологий в Шанхае.