Волгоград, 18 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Волгограде вновь парализовано движение трамваев №11. На этот раз неудобства вынуждены терпеть жители самого южного Красноармейского района города. Причиной стала дорожная авария.

gortransvolga.ru Трамваи Волгограда

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ДТП произошло сегодня утром, 18 апреля, на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Командира Рудь. Автомобиль сбил пешехода, после чего машину отбросило на пути, где она и остановилась, заблокировав движение в сторону разворотного кольца «Завод «Каустик», пишет «газета «Волгоградская правда». Из-за этого маршрут был сокращен, трамваи пустили от конечной остановки «Завод «Каустик» до «Депо».

Потерпевший в автоаварии госпитализирован. В произошедшем разбираются дорожные полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один подобный инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда в середине марта. Горожане в течение часа не могли воспользоваться привычным трамвайным маршрутом №11. С раннего утра электротранспорт работал в измененных границах движения — от судоверфи до депо. Причиной изменения привычного маршрута стал сход вагона трамвая. Находившиеся в транспорте люди не пострадали.