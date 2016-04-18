Вашингтон, 18 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Аналитики консалтинговой компании в области энергетики IHS Global Inc оценили снижение доходов группировки «Исламское государство» в 30% из-за снижения цен на нефть. Уровень добычи нефти на подконтрольных ИГИЛ территориях также сократился на треть, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

В докладе IHS Global Inc отмечается, что ежемесячный доход боевиков от продажи нефти с оккупированных территорий за год (с марта 2015 по март 2016 года) упали с $80 до $56 млн. Добывать нефти стали меньше: уровень добычи за тот же период упал с 33 тыс. до 21 тыс. баррелей в день.

Террористы получают от нефти около 43% своих доходов. 50% доходов составляют сбор налогов и конфискация имущества, остальное — это контрабанда наркотиков, продажа электроэнергии и пожертвования.

Налоговый доход также сократился: подконтрольная боевикам территория за год уменьшилась на 22%, а население уменьшилось с 9 до 6 млн человек.