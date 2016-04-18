Москва, 18 апреля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. 83% жителей России, несмотря на трудную экономическую ситуация в стране, ощущают себя в целом счастливыми людьми. Более позитивно настроены люди молодые (92% среди 18−24-летних), материального обеспеченные (91%) и высокообразованные (89%). Несчастными себя называют 15% всех опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

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35% считают, что счастье приносит мир и достаток в семье, дети и внуки (21%), здоровье близких (18%). Каждый десятый связывает свое счастье с жизненными удачами достижениями (13%), хорошей работой и учебой (9%).

Основной причиной, мешающей радоваться жизни, является неблагоприятное материальное положение (34%). В числе негативных факторов — болезни и старость, кончина близких (10%), отсутствие хорошей работы (6%), тяжелая жизнь в целом (6%).

Опрос проведен 2−3 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.