Доха, 18 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Саудовская Аравия отказалась одобрять соглашение по заморозке уровня добычи нефти без участия Ирана из-за крайней политизированности своей нефтяной политики, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Большая сделка по нефти пала жертвой зацикленности Саудовской Аравии на Иране», — пишет агентство. В целом, сделка по замораживанию «пала жертвой напряженности между Саудовской Аравией и ее основным региональным противником (Ираном)».

По мнению старшего аналитика Energy Aspects Амриты Сен, скоординированный ответ на падение цены оказался разрушен — Саудовская Аравия не стала одобрять соглашение без участия своего основного регионального противника.

Итогом встречи стал важный сигнал для стран-производителей нефти: теперь каждый выступает сам за себя, пишет агентство. Провал сделки вряд ли существенно изменит соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, участники переговоров в Дохе по поводу заморозки уровня добычи не смогли прийти к соглашению. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что перед началом встречи Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК выдвинули ряд дополнительных требований, в том числе расширения круга участников.

По его словам, позиции участников переговоров были согласованы вечером 16 января. Документ, предусматривающий заморозку нефтедобычи до октября 2016 года на уровне января, одобрили представители Саудовской Аравии, Катара, России и Венесуэлы.