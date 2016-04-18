Москва, 18 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Аналитическое агентство «Автостат Инфо» опубликовало пять наиболее популярных моделей кроссоверов на автомобильном рынке Москвы за март текущего года.

avto-russia.ru Toyota RAV4

Так, самым востребованным среди жителей города внедорожником стал автомобиль марки Toyota RAV4.

«Продажи модели за отчетный период выросли на 41,2% в годовом сравнении и составили 415 шт, — говорится в результатах исследования. — По итогам I квартала на рынке Москвы в сегменте SUV Toyota RAV4 лидирует с показателем 1292 авто (+89,4%)».

На второй строчке рейтинга расположился автомобиль Nissan X-Trail с показателем 385 реализованных единиц в марте (+1,6%) и 1140 единиц с начала года (+53,4%). В тройку самых востребованных кроссоверов в минувшем месяце также входит Renault Duster (379 проданных в марте авто (+15,5%) и 1091 шт. (+56,5%) за I квартал).

Добавим, что в пятерку лучших вошли модели Nissan Qashqai и KIA Sorento.