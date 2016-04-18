Названы популярные кроссоверы на авторынке Москвы
Москва, 18 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Аналитическое агентство «Автостат Инфо» опубликовало пять наиболее популярных моделей кроссоверов на автомобильном рынке Москвы за март текущего года.
Так, самым востребованным среди жителей города внедорожником стал автомобиль марки Toyota RAV4.
«Продажи модели за отчетный период выросли на 41,2% в годовом сравнении и составили 415 шт, — говорится в результатах исследования. — По итогам I квартала на рынке Москвы в сегменте SUV Toyota RAV4 лидирует с показателем 1292 авто (+89,4%)».
На второй строчке рейтинга расположился автомобиль Nissan X-Trail с показателем 385 реализованных единиц в марте (+1,6%) и 1140 единиц с начала года (+53,4%). В тройку самых востребованных кроссоверов в минувшем месяце также входит Renault Duster (379 проданных в марте авто (+15,5%) и 1091 шт. (+56,5%) за I квартал).
Добавим, что в пятерку лучших вошли модели Nissan Qashqai и KIA Sorento.