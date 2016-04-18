Киев, 18 апреля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Валюта и бензин

atn.ua Украинская гривна

Украинская гривна продолжает медленно, но верно укрепляться. С пятницы, 8 апреля, за последнюю неделю гривна укрепилась на 16 копеек за доллар. 8 апреля курс был 25,80 гривны за доллар, 15 апреля НБУ поставил курс 25,64 гривны за доллар.

«На минувшей неделе мы наблюдали совсем нетрадиционную ситуацию: наличная валюта стоила дешевле межбанковской. Ажиотажный спрос населения на гривну — по разным причинам, например, с целью заработать на курсовых колебаниях, для личных нужд, оплаты коммунальных услуг, — вызвал ее дефицит в кассах, что, собственно, и опустило котировки. Курс наличного доллара начал расти параллельно с усилением напряжения в политической среде — украинцы опять начали активнее приобретать валюту. Нестабильность в политике всегда была и остается для населения негативным психологическим фактором. Сейчас, с разрешением ситуации, мы видим, что наличная гривна постепенно начала укрепляться», — поясняет заместитель председателя правления банка «Кредит Днепр» Сергей Волков.

По его словам, на стабильность гривны повлияло увеличение предложения валюты на межбанке из-за проведения налоговых платежей и зарплат компаниями. Также аграрии готовятся к посевной и закупают все необходимое. Кроме того, окончился отопительный сезон, что повлияло на объемы импорта энергоресурсов.

«Один из ключевых факторов укрепления гривны на межбанковском валютном рынке — рост мировых цен на сталь (+34% с начала года) и на железную руду (+26% с начала года), что положительно влияет на производство металлургии (+14,2% в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года). А соответственно и на приток валютной выручки», — заметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Конечно, под давлением гривну держал и политический кризис. Все ждали — выберут ли на Украине новое правительство. Выбрали. Премьер — Владимир Гройсман, а за экономический блок отвечает вице-премьер-министр и министр экономики в одном лице Степан Кубив. Именно в его бытность главой НБУ гривна упала в 2 раза.

Как и предполагалось, бензин на Украине в очередной раз немного подорожал. Так, 8 апреля топливо стоило 21,99 гривны за литр 95-го, 15 апреля — 22,49 гривны за литр 95-го.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн говорит — в январе доллар на Украине был на уровне 24 гривен, сейчас — 25,5 гривны. Нефть в начале января продавалась по 30 долларов за баррель, сейчас — по 40 долларов.

«Все это создает предпосылки для роста цены. Я думаю, что в ближайшее время сохраняется потенциал роста в диапазоне 50 копеек — 1 гривны на литре. Я думаю, что до конца апреля цены будут незначительно корректироваться в сторону роста», — говорит Куюн.

Украина и МВФ

Теперь для Украины ключевой вопрос — продолжится ли сотрудничество с Международным валютным фондом. Кристин Лагард — директор-распорядитель МВФ — уже заявила, что готова сотрудничать с новым правительством. Сам Гройсман признал, что сотрудничество с МВФ и выполнение требований фонда станет приоритетом в его работе.

«Программа с МВФ и другими кредиторами — весь пакет помощи, рассчитанный до 2018 года, должен быть в сумме 40 млрд долларов, из них 17,5 млрд деньги МВФ. Проблема в том, что если на Украине нет МВФ — нет и других денег. С этой точки зрения восстановление сотрудничества с МВФ крайне важно. В противном случае экономическая ситуация может выйти из-под контроля, развиваться крайне нежелательно. Тогда могут начаться социальные бунты. Восстановление сотрудничества с МВФ необходимо независимо от того, кто сидит в Кабмине Украины. Мало назначить новое правительство, хотя и важно, чтобы МВФ понимал, кто на другой стороне переговоров. Но нужно показать и конкретные результаты. А с этим у Украины проблемы в последние несколько месяцев», — заявил в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Сам Гройсман пообещал полностью придерживаться всех требований МВФ. А это в первую очередь значит, что украинцев ждет очередное повышение тарифов.

«После того как было поставлено на паузу сотрудничество с МВФ, Украина должна продемонстрировать прогресс по 3 блокам. Первый — монетарный, второй — фискальный, третий — структурные реформы. Продемонстрировать прогресс в монетарном пакете невозможно. Большая часть того, что нужно сделать, уже была сделана. Мы перешли к относительно гибкому курсообразованию. И, скорее всего, будут применяться элементы так называемого инфляционного таргетирования. Это согласованная позиция, и НБУ движется в этом направлении. Поднять резервы невозможно без сотрудничества с международными структурами. Показать, быстрый прогресс в структурных реформах — крайне сложно. Остается фискальный блок. Думаю, в правительстве быстро продемонстрируют свою приверженность сотрудничеству с МВФ — поднимут тарифы, увеличение которых было отложено ранее. Таким образом, будет послан позитивный сигнал в Вашингтон, что правительство Гройсмана пытается восстановить сотрудничество. И после этого можно рассчитывать на получение нового транша кредита. Когда это будет по срокам, зависит от того, как быстро правительство сможет сделать такое непопулярное действие. Остальные транши зависят от структурных реформ», — анализирует Устенко.

Макроэкономика

На фоне переговоров с новым киевским правительством МВФ понижает прогноз роста украинского ВВП. По прогнозам экспертов фонда, в 2016 году украинская экономика может вырасти на 1,5% вместо 2%, обещанных ранее. А вот в 2017 году рост может достичь отметки 2,5%.

В США также прогнозируют восстановление украинской экономике.

«Посмотрите на Украину, какие средства привлечены для помощи этой стране. 17 миллиардов долларов — от МВФ, 3 миллиарда долларов гарантий от США. Эти усилия привели к тому, что от падения ВВП страна переходит к нейтральному росту и, возможно, к позитивному», — заявил глава министерства финансов США Джейкоб Лью.

Однако эксперты обещают серьезные проблемы с инфляцией в стране — как раз из-за того, что украинское правительство продолжит выполнять требования МВФ и западных партнеров.

«Сегодня ситуация в экономике такова, что даже не слишком великому экономисту будет понятно, что экономика требует денег, к сожалению, обесцененных денег. Индексация, доплаты и так далее потребуют включения печатного станка. По-видимому, его включат и индексация будет. Это вызовет виток инфляции. Но другого варианта нет», — заявил директор общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб.

Хотя слепое следование требованиям МВФ может привести и к негативным последствиям.

«Хочется верить, что это правительство сможет предложить собственные модели развития страны. Потому что если руководствоваться договором с МВФ, от страны просто скоро ничего не останется», — считает экономист Всеволод Степанюк.

Однако, как заявил вице-президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко после назначения нового Кабмина, Вашингтон готов предоставить Украине очередные кредитные гарантии на миллиард долларов. так сказать — подарок за ротацию в правительстве.

Тем временем Киев намерен продолжать процесс «большой приватизации», несмотря на смену правительства.

«Приватизацию мы должны провести взвешенно и поэтапно, определяясь по каждому объекту, провести ее грамотно, готовя объекты к приватизации, чтобы продавать на выгодных условиях. И самое главное — это должно быть прозрачно», — заявил новый глава правительства Владимир Гройсман.

Подтверждаются планы летом продать один из самых крупных объектов — Одесский припортовый завод, крупнейшее химическое предприятие Украины.

«Предприятие на 99% готово к приватизации, идут переговоры с инвесторами. В конце мая мы официально объявляем, в конце июня — аукцион. В конце июля должны закрыть соглашение, если не будет каких-то форс-мажоров», — заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

А вот приватизация облэнерго и ТЭС будет перенесена на осень.

Тем временем дефицит внешней торговли Украины продолжает расти. По данным Госстата, экспорт товаров с Украины в январе — феврале 2016 года к январю — февралю 2015 года снизился на 21,3% — до 4,722 млрд долларов, импорт — на 12,8%, до 5,453 млрд долларов.

Крупнейший торговый партнер по экспорту товаров для Украины по-прежнему Россия — 7,9%. Далее идут Китай — 6,9%, Польша — 6,2%, Турция — 5,9%, Италия — 5,8%, Египет — 5%, Германия — 4,9%.

Разное

Новый министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что Киев намерен «доработать» провалившийся со скандалом маршрут для поезда Украина — Китай в обход России. Как оказалось, этим вопросом ранее занимались люди, которые не имели достаточного опыта.

«Ожидаем, что в мае «Укрзализница» окончательно отработает маршрут этого проекта» — сказал Омелян.

Тем временем украинскую банковскую систему продолжает трясти. Вслед за падением банка «Хрещатик» стало известно о том, что за 3 месяца 2016 года ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц сократились на 33,4%. На 1 апреля 2016 года они составляют скромные 10,746 млрд гривен.

А во Львовской области японская компания «Фуджикура» открыла новый завод по изготовлению кабельных сетей для автопроизводителей. Это предприятие по плану должно дать 3000 рабочих мест.

«Мы договорились о том, что в ближайшее время будем использовать японский опыт в обеспечении менеджмента портовой инфраструктуры для увеличения использования транзитного потенциала Украины. А новейшие японские энергетические технологии дадут возможность модернизировать украинские электрические энергогенерирующие мощности для того, чтобы мы использовали украинский, в том числе львовский, уголь, вместо тог, чтобы импортировать российски, или из-за рубежа», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко также понадеялся, что это станет сигналом другим инвесторам. И вот немецкая компания Leoni, которая также специализируется на производстве кабеля, заявила о готовности построить в 2017 году завод в Ивано-Франковской области.

«Друзья, немецкая компания Leoni построит новый завод в Ивано-Франковской области (Коломыя). Это огромное событие для Украины и крупнейшая инвестиция за всю историю нашей области (а конкурировали за проект с Львовским)», — заявил директор департамента Ивано-Франковской облгосадминистрации Дмитрий Романюк.

Полностью проект будет закончен в 2021 году, и на заводе должны работать более 8 тысяч человек.

Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в украинскую экономику около 1 млрд евро в этом году — но строго при наличии реформ, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью «Голосу Америки». Подчеркивается, что Украина стала крупнейшим рынком финучреждения после Турции.

Похороны на Украине подорожали на 23%, подсчитали в правительстве страны. Как подсчитали в Минрегионе, самый высокий показатель средней стоимости захоронения отмечено в городах Киеве (6795 грн), Львовской (4100 грн) и Житомирской (5607 грн) областях, самый низкий — в Днепропетровской области — 1807 грн. По данным Госстата, на Украине за 2015 год умерло 593 тыс. человек.