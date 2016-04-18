Архангельск, 18 апреля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Родители архангельских школьников обеспокоены ситуацией, касающейся покупки, так называемых рабочих тетрадей. Сумма комплекта в 2016 году значительно возросла. Так, в этом году за комплект рабочих тетрадей для обучения по программе «Гармония» для ученика 4-го классов необходимо заплатить 3700 рублей. Как выяснилось, самыми дорогими тетрадями стали по английскому языку, а также пособия к дополнительному предмету по этике. В 2015 году стоимость рабочих тетрадей оставляла 2700 рублей, в 2014 году — 2500 рублей, в 2013 году — 1800 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что рабочие тетради покупать не обязательно. К тому же при их покупке на протяжении уже нескольких лет мы всем классом сдавали деньги, но никаких подтверждающих документов, чеков, их копий, расписок от классного руководителя нам не выдавали. Как показывает практика, некоторые тетради наполовину пустые. В частности, тетрадь по технологии, которых в комплекте аж две штуки. К тому же классные руководители ставят жесткие сроки по сдаче денег на тетради. Чем они руководствуются — непонятно», — сообщила мама школьника Анна Верхова.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM завуч одной из школ областного центра подчеркнула, что рабочие тетради разработаны так, что использовать их в рамках образовательной программы можно лишь одному ученику. «Возврату они не подлежат, поэтому приобретаются за счет родителей. Образовательная программа устроена так, что без этих рабочих тетрадей дети могут не справиться с программой, так как материала слишком много. Согласна, что по некоторым предметам тетради можно не покупать. Это решение должно быть принято на родительском собрании. Как будет выстроен процесс обучения ребенка, если у него нет набора рабочих тетрадей — проблема родителей, а не школы», — считает завуч одной из школ Архангельска.

Складывающейся ситуацией обеспокоены и некоторые областные депутаты.

«В последнее время к нам стали поступать жалобы от родителей учеников, которым приходится покупать рабочие тетради за свой счет. Хотя в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» четко сказано, что учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания предоставляются бесплатно. Но в законе не раскрыто понятие учебного пособия и не ясно, можно ли считать таким пособием рабочую тетрадь. Вместе с тем, Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60−2003 рабочая тетрадь отнесена к учебному пособию, а следовательно, должна предоставляться бесплатно. Мы уже направили соответствующие запросы в Правительство и Прокуратуру Архангельской области. И убеждены, что учебные пособия, в том числе и рабочие тетради, должны предоставляться бесплатно, как это указано в Федеральном законе и реализуется в ряде субъектов Российской Федерации. А вот поиски лазеек в законодательстве для сомнительного отказа в бесплатной помощи населению считаем неприемлемым», — заявил депутат, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Пивков.

В ответе на запрос, который поступил в адрес регионального министра образования и науки от корреспондента агентства его заместитель Елена Молчанова сообщила, что в Архангельской области все учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечены учебниками за счет средств областного бюджета.

«Администрация школы может предлагать родителям (законным представителям) приобрести комплекты рабочих тетрадей, однако данное предложение не может выдвигаться в качестве обязательного требования. Вопрос организации обучения при отсутствии у обучающегося рабочих тетрадей должен быть урегулирован на уровне образовательной организации. При этом каждому ребенку должно быть обеспечено право на получение качественного образования», — сказано в ответе на запрос.

Добавим, что в 2016 году объем средств областного бюджета на покупку учебников составил 116,6 мл. рублей, в 2015 году — 135,6 млн. рублей.

Напомним, в 2015 году реальные располагаемые денежные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура предложила Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос о выдаче российским школьникам бесплатных рабочих тетрадок. Поводом послужили поступающие обращения родителей школьников относительно нарушения прав детей на образование в связи с необеспечением их образовательными организациями бесплатными рабочими тетрадями. Отказы предоставить их бесплатно зафиксированы в Самарской области, Якутии и Архангельской области.