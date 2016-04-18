Пермь, 18 апреля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Трое наркоторговцев из Перми задержаны в Минске. Сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома, Октябрьского РУВД белорусской столицы, ОМОН ГУВД задержаны три гражданина Российской Федерации — двое мужчин (31 год и 25 лет) и 20-летняя девушка, которые через интернет продавали классические и синтетические наркотики в Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Интернет-магазин, который организовали молодые люди, действовал на территории города Перми, а в Белоруссии компания скрывалась от российской полиции. Зная, что их разыскивают, преступники не прекращали торговлю зельем через интернет-магазин. Сбегая из Перми, они успели сделать 30 закладок на территории покидаемого города и продолжали сообщать своим клиентам их адреса уже из Минска.

Российскими правоохранителями в Перми обнаружено 30 тайников с расфасованными дозами классических и синтетических наркотиков.

В Минске компания проживала на съемной квартире, где в ходе обыска изъяты компьютеры, при помощи которой велось управление интернет-магазином.

Как установлено белорусскими оперативниками, 31-летний мужчина числился в розыске российской полицией за совершение еще одного преступления, 25-летний молодой человек нарушил правила пребывания на территории Белоруссии.

Сейчас решается вопрос о депортации всех троих на территорию Российской Федерации.