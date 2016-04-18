Подольск, Московская область, 18 апреля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске на территории промышленной зоны была остановлена работа незаконного производства алкоголя под марками известных российских брендов. На складе было обнаружено 50 тыс. литров этилового спирта и 50 тыс. бутылок с уже разлитым суррогатом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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В помещениях нелегального производства сотрудники полиции обнаружили автоматическую линию по розливу алкоголя, цистерны с 50 тыс. литров этилового спирта и 50 тыс. единиц алкоголя под именами известных российских торговых марок. На производстве трудились 13 граждан из стран Средней Азии.

Контрафакт направлен в экспертно-криминалистический центр для исследования, однако уже сейчас специалисты заявляют, что федеральные специальные марки, изъятые на месте, являются поддельными.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок». Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы.

В отношении нелегальных мигрантов, которые работали в цеху, составлены административные протоколы. Организаторов незаконного бизнеса разыскивают. Изъятый алкоголь передан на хранение уполномоченной организации.