Калининград, 18 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области обратилось к властям Белоруссии с просьбой разъяснить — распространяются ли на жителей российского эксклава новые таможенные правила, введённые в республике на минувшей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 17 апреля, глава Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

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«Задали вопрос о том, как это соотносится с калининградским транзитом», — сообщила министр.

ИА REGNUM уточняет, что с 14 апреля 2016 года частные лица, пересекающие белорусскую границу наземным транспортом чаще одного раза в три месяца, могут беспошлинно провезти личные вещи весом не более 20 кг, а валюты — не более 300 евро. Под лимит попала даже продукция из магазинов Duty Free. Столь жёсткие ограничения Минск мотивирует борьбой со своими соотечественниками-«челноками», которые в массовом порядке приобретают товары — от продуктов до бытовой техники — в соседней Польше.

Однако новые правила могут осложнить жизнь калининградцам, которые проезжают транзитом Белоруссию, чтобы попасть в «метрополию». В указе президента Александра Лукашенко нет разделения на белорусов и иностранных граждан, и получается, что формально лимит распространяется и на жителей самого западного российского региона.

По данным Калининградской железной дороги (КЖД), в 2015 году в дальнем сообщении было перевезено 400 тыс. пассажиров. По данным Калининградской областной таможни, в I кв. 2016 года ежесуточно трафик легковых автомобилей через пункты пропуска на границе России и Литвы составил 1000 машин. Фактически все эти люди стали транзитёрами Белоруссии (иначе в «большую Россию» не попасть).

Если власти «братской республики» станут применять новые таможенные правила к калининградцам, то пассажиропоток по железной дороге гарантированно упадёт, считает доцент кафедры политологии и социологии БФУ им. Канта Владимир Абрамова.

«Скажем честно, и так КЖД пользуется небольшой популярностью, в первую очередь из-за редкого удовольствия шесть раз в ночи видеть разного рода таможенные лица и собаку на поводке, — прокомментировал ИА REGNUM политолог. — Знаете, не каждый испытывает такую страсть к романтике. Действия же «Лукашата» вообще приведут к тому, что ещё меньше будет народу ездить поездами. А нельзя забывать, что Россия платит Белоруссии за пользование их железными дорогами».

По мнению эксперта, становится всё более актуальным идея быстрого строительства пассажирских паромов, чтобы — цитата — «на высокой скорости по Балтике объезжать всё это недоразумение».