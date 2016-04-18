Пермь, 18 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В поселке Ферма Пермского края в ночь на 18 апреля в отделении «Сбербанка» на улице Некрасова произошел взрыв и начался пожар, сообщает НТВ.

Valera N. Trubin Банкомат Сбербанка

Инцидент произошел около 4:00 по местному времени. Предположительно, неизвестные взорвали банкомат. От взрыва дверь в отделение банка выбросило на дорогу ударной волной.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства взрыва уточняются. В пресс-службе «Сбербанка» факт инцидента подтвердили, не сообщив подробностей.