В отделении Сбербанка под Пермью взорван банкомат
Пермь, 18 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В поселке Ферма Пермского края в ночь на 18 апреля в отделении «Сбербанка» на улице Некрасова произошел взрыв и начался пожар, сообщает НТВ.
Valera N. Trubin
Банкомат Сбербанка
Инцидент произошел около 4:00 по местному времени. Предположительно, неизвестные взорвали банкомат. От взрыва дверь в отделение банка выбросило на дорогу ударной волной.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства взрыва уточняются. В пресс-службе «Сбербанка» факт инцидента подтвердили, не сообщив подробностей.