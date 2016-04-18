Москва, 18 апреля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Российская валюта на предстоящей неделе будет оставаться под влиянием динамики цен на нефть. На фоне негативной динамики цен черного золота, пара USD/RUB может начать неделю ростом. Вполне возможно, что в первые минуты торгов котировки пары поднимутся к уровню 67,50 — 67,70 руб. за доллар, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Однако не стоит забывать и о том, что на текущей неделе в России стартует налоговый период. А это значит, что компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что обусловит рост спроса на рублевую ликвидность. Но больших надежд на то, что этот фактор окажет рублю мощную поддержку, питать не стоит. Все, на что можно рассчитывать с этой стороны — менее внушительное ослабление», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча в Дохе закончилась ничем. Нефтедобывающие страны не смогли достичь соглашения о заморозке. На этом фоне 18 апреля нефть Brent упала до отметки $40,91. На сегодня Центробанк РФ установил курс доллара США 66,0452 руб. Официальный курс евро — 74,3405 руб.