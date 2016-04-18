Париж, 18 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Астрономы из Сербии, Австрии и Франции с помощью компьютерного моделирования определили возможные места обитания разумных цивилизаций в Млечном Пути. Результаты исследования опубликованы на arXiv.org.

evrika33.ru Млечный путь

По их данным, жизнь в галактике Млечный Путь может зарождаться на окраинах галактического диска вблизи звезд, которые моложе Солнца. Напомним, возраст Солнца составляет 4,6 млрд лет.

Представив Млечный Путь как изолированную совокупность звезд и экзопланет и использовав данные о Солнце и Земле в качестве пороговых условий для прогнозирования, ученые рассмотрели вероятность возникновения условий, благоприятных для жизни, в течение 10 млрд лет на расстояниях 10−15 килопарсек от центра Галактики.

По итогам исследования установлено, что жизнь может возникать на планетах звезд, возрастом около 3 млрд лет и находящихся на расстоянии около 16 килопарсек от галактического центра. Солнце удалено от центра галактики на расстояние в 8,5 килопарсек.