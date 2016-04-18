Кустурица начал концерт в Париже с гимна России
Париж, 18 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Музыкальный коллектив The No Smoking Orchestra, в составе которого выступает знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, начал свою концертную программу в Париже с исполнения гимна РФ. Как сообщает RT, аудитория хорошо восприняла это решение, многие слушали гимн стоя.
Продюсер Кустурицы Мирко Раденович объяснил такой выбор тем, что российский гимн — красивый и нравится музыкантам.
«Это был замечательный концерт, — говорит он. — Почему мы решили начать именно с гимна России? Это красиво, он нам нравится».
Отметим, что новый фильм Эмира Кустурицы «По Млечному пути» не был выбран для показа в программе Каннского фестиваля. По мнению организаторов, «данная работа» была прислана на конкурс несколько позднее указанного срока. Именно из-за этого команда жюри не смогла ее посмотреть.
Сам же Кустурица удивлен этим фактом, ведь никогда раньше такую причину жюри не озвучивали.
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