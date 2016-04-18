Париж, 18 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Музыкальный коллектив The No Smoking Orchestra, в составе которого выступает знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, начал свою концертную программу в Париже с исполнения гимна РФ. Как сообщает RT, аудитория хорошо восприняла это решение, многие слушали гимн стоя.

new.thenosmokingorchestra.com The No Smoking Orchestra

Продюсер Кустурицы Мирко Раденович объяснил такой выбор тем, что российский гимн — красивый и нравится музыкантам.

«Это был замечательный концерт, — говорит он. — Почему мы решили начать именно с гимна России? Это красиво, он нам нравится».

Отметим, что новый фильм Эмира Кустурицы «По Млечному пути» не был выбран для показа в программе Каннского фестиваля. По мнению организаторов, «данная работа» была прислана на конкурс несколько позднее указанного срока. Именно из-за этого команда жюри не смогла ее посмотреть.

Сам же Кустурица удивлен этим фактом, ведь никогда раньше такую причину жюри не озвучивали.

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