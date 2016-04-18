Москва, 18 апреля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Система интеллектуального видеонаблюдения в скором времени появится в метро столицы. Специальные камеры будут сканировать граждан с целью безопасности и регулирования пассажиропотоков, пишут 18 апреля «Известия».

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О нововведениях в подземке изданию рассказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. По его словам, запуск новой системы наблюдения ожидается до конца текущего года, подрядчик уже определен.

«Теперь идет работа по внедрению системы. Я думаю, она очень поможет нам в работе с пассажирами. Причем не только в плане выявления потенциально опасных лиц и предметов, но и в плане регулирования пассажиропотоков, принятия как оперативных решений, так и долгосрочного планирования», — отмечает Пегов.

На входах на станции метро и на всех платформах появятся специальные камеры, которые будут сканировать лицо каждого пассажира. Система будет идентифицировать человека на входе и выходе и «обращать внимание» на подозрительных граждан и предметы.

Так, программа автоматически зафиксирует человека, который долгое время остается на платформе, прячет под одеждой объемный предмет или совершает агрессивные жесты. Оставленная сумка или вещи также попадут в поле зрения программы, сигнал о них будет передан работникам службы безопасности метрополитена. В дальнейшем подозрительного человека система сможет проверить по базе данных правоохранительных органов.

По словам Пегова, нынешние камеры, которыми оснащены платформы, давно устарели. Они могут лишь вести запись в течение 12 часов, тогда как новые технологии ушли далеко вперед.

Новыми камерами будут оснащены все станции метро, однако на первом этапе будут подключены не все устройства, а, предположительно, 20 тысяч камер.