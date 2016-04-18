Москва, 18 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой о том, что ипотечные заемщики могут лишиться права гасить кредит досрочно, сообщает РБК.

Неизвестный автор. картина «Ростовщики», (ок. 1540)

По данным АРБ, права погасить ипотеку досрочно заемщики могут лишиться из-за новой редакции Гражданского кодекса, внесенной в Госдуму президентом РФ в 2012 году. Документ был принят в первом чтении, ко второму чтению профильный комитет подготовил поправки.

Законопроект будет рассмотрен 18 апреля Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ. Авторы письма утверждают, что в новой редакции ипотечный заемщик не сможет вернуть кредит досрочно «без согласия кредитора».

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, вряд ли это новшество появилось вследствие ошибки законодателей. «Речь может идти об их желании перейти на германскую модель регулирования ипотеки», — сказал Иванов. Он пояснил, что в Германии эта мера позволяет банкам дешевле рефинансироваться за счет выпуска долгосрочных закладных листов.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в России просрочка по рублевой ипотеке за год выросла на 39,3% — до 42 млрд, с начала года — на 6,7%, за месяц — на 2,5%. При этом доля просрочки в совокупном портфеле рублевой ипотеки составляет 0,1%.