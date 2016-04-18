Якутск, 18 апреля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Жители Намского района рады — муниципалитет не будут делать пилотным в рамках реализации закона о дальневосточном гектаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 18 апреля глава районного комитета по управлению муниципальным имуществом Владимир Соловьев. По его словам, о том, что раздача больших участков земли Якутии не начнется с Намского района, его представителей пока уведомили только устно.

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Главный специалист департамента по земельным отношениям министерства имущественных и земельных отношений республики Анастасия Николаева пояснила, что район под раздачу гектаров сменили предварительно — окончательное решение будет озвучено главой региона Егором Борисовым после того, как закон о дальневосточном гектаре примут на федеральном уровне.

Рассуждая о причинах смены муниципалитета, гектары которого начнут раздавать первыми в Якутии, депутат Госсобрания республики Иван Шамаев предположил, что причиной этого стало активное протестное движение намских общественников. Напомним, жители этого муниципалитета боялись лишиться земель, многие из которых не были оформлены в собственность, и при этом активно использовались под пастбища и сельскохозяйственные цели. В отличии от Намкого, в Нерюнгринском районе земель сельхозназначения нет, отметил также якутский парламентарий. «Поэтому любопытно и интересно будет посмотреть, как раздача земель там будет происходить», — пояснил Иван Шамаев.

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Руководство Нерюнгринского района позитивно восприняло изменения и готово раздавать гектары. «Для этого у Нерюнгринского района есть все условия, — цитирует ИА SakhaNews главу муниципалитета Андрея Фитисова. — У нас минимальное количество участков, не стоящих на кадастровом учете. У нас нет земель сельхозназначения. Из 22 родовых общин коренных малочисленных народов Севера земли 20 общин стоят на кадастровом учете, мы помогли им это сделать еще 2−3 года назад. Также учтены все земли под горные отводы, то есть те, на которых работают промышленные предприятия. Таким образом, свободных земель в Нерюнгринском районе мало, все они учтены. Нерюнгри готов к этой работе больше любого из других районов Якутии». Обеспечить всю нормативную базу в районе смогут в течение года, заявил глава на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Намского района активно выступали против раздачи земель муниципалитета. Уговаривать их даже ездил глава Якутии Егор Борисов. Люди боятся, что останутся без земли, и высказывали свои претензии к деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

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