Баку и Ереван снова обвиняют друг друга в нарушении перемирия
Баку, 18 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана за минувшую ночь нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе более 50 раз. Об этом, как передает ТАСС, сообщило министерство обороны Армении.
«За ночь обстановка на линии соприкосновения противоборствующих карабахских и азербайджанских войск осталась прежней, — говорится в сообщении. — На всем протяжении передовой противник около 50 раз нарушил устную договоренность о прекращении огня».
При этом в оборонном ведомстве Азербайджана утверждают, что вооруженные силы Армении за минувшие стуки допустили 115 нарушений перемирия.
Отмечается, что армянские военные подвергли обстрелу азербайджанские позиции, как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, положение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.
5 апреля Азербайджан и Армения заявили о достижении соглашения о прекращении огня.