Баку, 18 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана за минувшую ночь нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе более 50 раз. Об этом, как передает ТАСС, сообщило министерство обороны Армении.

mil.am Боевые действия в Нагорном Карабахе

«За ночь обстановка на линии соприкосновения противоборствующих карабахских и азербайджанских войск осталась прежней, — говорится в сообщении. — На всем протяжении передовой противник около 50 раз нарушил устную договоренность о прекращении огня».

При этом в оборонном ведомстве Азербайджана утверждают, что вооруженные силы Армении за минувшие стуки допустили 115 нарушений перемирия.

Отмечается, что армянские военные подвергли обстрелу азербайджанские позиции, как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, положение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.

5 апреля Азербайджан и Армения заявили о достижении соглашения о прекращении огня.