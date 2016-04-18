Москва, 18 апреля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Российские туроператоры отмечают рост спроса путевок на майские праздники. Так, по сравнению с 2015 годом на 10−15% вырос спрос на зарубежные направления и до 20% на туры по России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

simbotours.ro Греция

Лидерами продаж по России стали: курорты Краснодарского края, Крым, Москва и Санкт-Петербург, маршруты Золотого кольца и речные круизы. Среди зарубежных стран — Кипр, Греция, Испания, Черногория, Чехия, Италия и Франция. Также российкие туристы проявляют интересе к новым направлениям — это Сербия и Марокко.

Продолжительность туров зависит от направлений. В экскурсионные туры по Европе жители России едут на 3−7 дней, на отдых на морских курортах Европы — на 5−7 дней, при выборе туров в страны ЮВА выбирают туры на 9−10 дней.

Средняя стоимость зарубежного тура составляет от 600 до 1500 евро на одного человека, включая авиаперелет. Самые популярные даты выездов в путешествия, как за рубеж, так и по России — 29 и 30 апреля.

По России в экскурсионные туры едут на 3−4 дня, на лечение и отдых на курорты — на 7−10 дней. Самая популярная продолжительность туров составляет 4 дня, особым спросом пользуются заезды с 30 апреля по 3 мая.

В АТОР отметили, что в этом году большинство туристов, отправляющихся в зарубежные туры, подбирают наиболее бюджетное размещение и сокращают длительность поездок.

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Как сообщало ИА REGNUM, особой популярностью у жителей России пользовались курорты Турции и Египта. Но после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию. Кроме того, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается пока под запретом популярный у российских туристов Египет. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах.

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