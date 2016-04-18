Сеул, 18 апреля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила 18 апреля, что она «смиренно» принимает поражение своей правящей партии и готова работать с нынешней национальной ассамблей, находящейся под контролем оппозиции, сообщает France Press.

lookoutnews.it Президент Южной Кореи Пак Кын Хе

Поражение консервативной партии Сэнури, впервые за 16 лет нахождения её у власти, связывают с недовольством избирателей экономической политикой Пак и растущей безработицей среди молодежи.

В результате голосования три либеральные оппозиционные партии страны получили в общем счете 167 из 300 мест в законодательном органе страны.

В ходе первого после выборов заседания парламента Пак отметила, что такое развитие событий дает «возможность подумать о воле народа». «Я смиренно приму мнение общественности и буду уделать благосостоянию народа самое важное место в своем правлении», — заявила она.

Из-за поражения на выборах Пак, которой осталось менее двух лет у власти, может стать «хромой уткой», которая с трудом будет продвигать свои консервативные законопроекты в области экономики, в том числе реформу трудового кодекса.