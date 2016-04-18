Красногорск, 18 апреля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Москве и Московской области с 18 по 22 апреля ожидается облачная и прохладная погода. Также в регионе прогнозируют кратковременные осадки Температурный минимум будет зафиксирован в среду, 20 апреля — днем столбики термометра покажут около 10 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUМ.

wallpaperscraft.com Дождь. Зонт

По прогнозу Гидрометцентра России, 18 апреля местами ожидается небольшой дождь. Температура в Москве 14…16°, по области 12…17°, ветер южный и юго-западный, 5−10 м/с.

19 апреля будет облачно с прояснениями. Местами также ожидается небольшой дождь. Температура ночью Москве 2…4°, по области 0…5°. Днем в Москве будет 12…14°, по области 9…14°. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с

20 апреля небо останется облачным с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура ночью Москве 2…4°, по области 0…5°. Днем в Москве прогнозируется 12…14°, по области 9…14°. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.

21 апреля характер погоды существенно не изменится: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью Москве 2…4°, по области 0…5°; днем в Москве 12…14°, по области 9…14°. Ветер западной четверти 5−10 м/с.

Конец рабочей недели — 22 апреля также не продемонстрирует жителям региона ничего нового. Ночью ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, температура −2…+3°. Днем будет облачно с прояснениями, временами дождь, температура 7…12°. Ветер западный 2−7 м/с.