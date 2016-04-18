Санкт-Петербург, 18 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Российские разработчики «Нейроматикс» и Synergetic Lab представили приложение DoReMind для устройств с нейроинтерфейсами, которое может преобразовывать мысли в музыку, пишет газета «Известия».

Цитата из к/ф «Амадей». реж Милош Форман. 1984. Франция, США Моцарт

По словам генерального директора «Нейроматикс» Владимира Статута, DoReMind было разработано под интерфейс американской компании NeuroSky — самой распространенной в мире потребительской платформе. Программа будет доступна в онлайн-магазинах MindTecStore и NeuroSky.

Мелодии по результатам тестирования приложения получались несложными — они напоминают фоновую музыку для медитативных практик или йоги. Статут пояснил, что пользователь DoReMind сможет выбирать для отображения своих мыслей один из двух режимов, каждому из которых соответствует набор звуков: «внимание» или «медитация». Можно выбрать и автоматический режим.

Пользователь платформы NeuroSky и приложения DoReMind должен надеть специальную головную гарнитуру MindWaveMobile, которая по Bluetooth передаст текущие процессы ментальной активности компьютеру или мобильному устройству.