Москва, 18 апреля, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Российские эксперты по авиационной безопасности 17 апреля прибыли в Египет для плановой инспекции египетских аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Проверка продлится до 24 апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

askthepilot.com Аэропорт Каир

Российские специалисты проведут встречи с ответственными лицами министерства гражданской авиации страны, а также проинспектируют меры безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Напомним, что эксперты из РФ проводили аналогичную инспекцию в аэропорту Каира в январе 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о приостановке авиасообщения с Египтом было принято в конце 2015 года президентом РФ в связи с высокой угрозой безопасности туристов. 31 октября 2015 года в результате теракта над Синаем потерпел крушение российский пассажирский самолет А321. Погибли 224 человека.