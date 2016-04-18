Москва, 18 апреля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что последовало за его ошибкой при подготовке «прямой линии» с Владимиром Путиным по поводу связи немецкого издания Sueddeutsche Zeitung с американским банком Goldman Sachs.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, за эту оплошность ему «досталось». Ведущий уточнил, был ли это выговор. Песков ответил, что пока не знает. «Я бы не пожелал кому-нибудь быть критикуемым президентом», — пояснил он.

Напомним, в ходе «прямой линии» Владимира Путина спросили о «панамских документах». Президент РФ ответил, что везде «торчат уши заказчиков»: так, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, в которой были опубликованы выдержки из «панамского архива» принадлежит американскому банку Goldman Sachs.

После «прямой линии» гендиректор издания заявил, что Sueddeutsche Zeitung не имеет к американскому банку никакого отношения. Кремль, в свою очередь, принес свои извинения за ошибку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает издание, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В списке, в частности, назывались имена граждан РФ, в их числе — виолончелист Сергей Ролдугин. Когда были опубликованы «панамские документы», музыкант узнал о том, что он еще и миллиардер, но при этом отметил, что ранее просил миллиардеров поддержать культуру и Дом музыки.