Песков не уточнил, как был наказан за ошибку с Sueddeutsche Zeitung
Москва, 18 апреля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что последовало за его ошибкой при подготовке «прямой линии» с Владимиром Путиным по поводу связи немецкого издания Sueddeutsche Zeitung с американским банком Goldman Sachs.
По его словам, за эту оплошность ему «досталось». Ведущий уточнил, был ли это выговор. Песков ответил, что пока не знает. «Я бы не пожелал кому-нибудь быть критикуемым президентом», — пояснил он.
Напомним, в ходе «прямой линии» Владимира Путина спросили о «панамских документах». Президент РФ ответил, что везде «торчат уши заказчиков»: так, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, в которой были опубликованы выдержки из «панамского архива» принадлежит американскому банку Goldman Sachs.
После «прямой линии» гендиректор издания заявил, что Sueddeutsche Zeitung не имеет к американскому банку никакого отношения. Кремль, в свою очередь, принес свои извинения за ошибку.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает издание, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
В списке, в частности, назывались имена граждан РФ, в их числе — виолончелист Сергей Ролдугин. Когда были опубликованы «панамские документы», музыкант узнал о том, что он еще и миллиардер, но при этом отметил, что ранее просил миллиардеров поддержать культуру и Дом музыки.