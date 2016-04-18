Пекин, 18 апреля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В сети появились фотографии нового представительского седана Lincoln Continental, официальная премьера которого назначена на конец апреля. Сборка новинки от Lincoln будет осуществляться исключительно в США.

auto.ifeng.com Lincoln Continental

Сделанные китайскими фотошпионами снимки позволяют сделать вывод, что американский производитель сделал свой ход в борьбе за влияние на китайскому рынке премиум-седанов.

Оснащенный 3-литровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 400 л.с., автомобиль будет поставляться с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Мощность двигателя будет передаваться на все 4 колеса, пишет «Тайпин цичэ».

Основной акцент в дизайне автомобиля сделан на интерьере. Дорогие материалы отделки салона дополнены самыми последними инженерными решениями.

Согласно заявлению производителя, передние сиденья автомобиля способны принимать до 30 положений. Аудиосистема Lincoln Continental представлена 19 колонками. Для отделки центральной консоли используются вставки из натурального дерева.

Продажи нового Lincoln Continental начнутся во второй половине 2016 г. Точная стоимость новинки пока неизвестна, однако специалисты прогнозируют цену в 1 млн юаней. Столь высокая для американского автомобиля цена обуславливается высокими сборами на импортные автомобили.