Москва, 18 апреля, 2016, 08:26 — ИА Регнум. После провала переговоров в Дохе баррель Brent подешевел на 5,0%, до $40,83. На 7:49 мск нефть стоит $41,26. Сегодня понедельник, поэтому вряд ли разрыв будет перекрыт, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В связи с этим открытие торговой сессии на Московской бирже может быть на уровне 67,50 руб. для доллара и 76,00 руб. для единой валюты.

ИА REGNUM Доллар

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«На переговорах между странами-экспортерами нефти Саудовская Аравия решила сыграть в свою игру и потребовала участия в соглашении по заморозке добычи нефти всех крупных производителей. Следующая встреча нефтедобывающих стран по этому вопросу состоится в июне в Вене», — пояснил Антонов.

«Поскольку сегодня, 18 апреля, выйдет мало макроданных в Европе и США, то нового обвала цен на нефть можно ожидать на американской сессии. Курс доллар/рубль на торгах в Нью-Йорке достигнет отметки 68,20/34 руб., евро/рубль — 76,75 руб. Доллар/рубль будет двигаться по среднесрочному прогнозу, опубликованному месяц назад», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России на 18 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 45,02 коп., до 66,0452 руб. Официальный курс евро к рублю установлен на отметке 74,3405 руб., что выше предыдущего дня на 45,35 коп. Сегодня Brent упала на 3,90% — до $41,42 за баррель, цена WTI — на 4,29% до $39,92.