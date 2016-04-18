Москва, 18 апреля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В Москве 18 апреля ожидается облачная, сырая погода, местами пройдут дожди, возможны грозы, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется до плюс 14−16 градусов, по области — от +12 до +17 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 5−10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха — 70%.