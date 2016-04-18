Сеул, 18 апреля, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отметила 18 апреля, что имеются свидетельства подготовки КНДР пятого испытания ядерного оружия, сообщает Associated Press.

jxpfx.bokerb.com Военный парад. КНДР

Глава Южнокорейской Республики заявила своим советникам, что Пхеньян может провести такие испытания в попытке укрепить международную солидарность на фоне строгих санкций международного сообщества, введенных после проведения КНДР четвертого ядерного испытания и запусков ракет в начале 2016 года.

Парк не сказала, какие именно существуют признаки подготовки ядерного испытания, однако президент приказал вооруженным силам страны быть готовыми ответить на любые провокации со стороны северного соседа.

О вероятности проведения пятого испытания стали активно говорить в марте, когда в северокорейских СМИ появилось заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, который приказал провести еще одно испытание ядерного оружия, а также баллистических ракет, на которых могут быть установлены ядерные боеголовки.

Приказ руководства КНДР связывают с растущей напряженностью в регионе, связанной с проведением Сеулом и Вашингтоном ежегодных совместных учений, которые, как считают в Пхеньяне, являются ничем иными, как репетицией вторжения.

По мнению экспертов, испытание ядерного оружия может быть осуществлено до проведения Трудовой партией Кореи конгресса, запланированного на начало мая. Власти Южной Кореи и США зарегистрировали в два — три раза большую, чем обычно активность техники и персонала на объекте, где были проведены предыдущие четыре испытания ядерного оружия.

После пятого теста ученые и инженеры КНДР могут сделать еще один шаг к созданию боеголовки достаточных габаритов для установки её на баллистической ракете дальнего действия, которая сможет достигнуть до континентальной территории США.

Официальные лица Минобороны Южной Кореи заявляют, что на данный момент Пхеньян не располагает необходимыми межконтинентальными технологиями баллистических ракет, хотя в этой области в последнее время и были достигнуты успехи.

Тем не менее, как отметили власти США, 15 апреля пуск Пхеньяном ракеты, приуроченный к празднованию дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, покойного отца Ким Чен Ына, завершился неудачей. Как указывают СМИ Южной Кореи, в пуске принимала участие новая, более мощная ракета средней дальности, с помощью которой можно достигнуть баз США в Азии.