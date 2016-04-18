Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Южное дерби, как назвали матч между «Ростовом» и «Кубанью», прошедший накануне, завершилось со счетом 1:0. Донской коллектив вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице. Но победа досталась подопечным Курбана Бердыева не так легко, как могло показаться на первый взгляд. И одна из причин тому — психологическое давление. Этого не стал скрывать наставник донской команды, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов» победил «Кубань»

«В целом ребята заслужили победу. И в первом тайме были моменты, которые если мы реализовали, то было бы проще. Но в целом есть удовлетворение. Безусловно, мы просматривали много матчей «Кубани», где она играет агрессивно, высоко, прессингует. Мы готовы были к этому. Ребята играют дисциплинированно и самоотверженно», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч ТВ» после игры.

Его слова подтвердил капитан желто-синих Александр Гацкан. «В первом тайме мы не реализовали три стопроцентных момента. К счастью, во втором — исправились», — сказал он.

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В аккаунте «Ростова» в Twitter своим мнение поделился полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. В частности, он отметил, что «Кубань» билась. Но мы больше хотели победить и больше боролись. Тяжелый матч? Это дерби. В дерби всегда так. Это война. Но все мысли уже связаны со следующим матчем».

Отметим, что «Ростов» (48 очков) опережает столичный ЦСКА (47 очков) всего лишь на одно очко. С наступлением весенней части российского чемпионата команда Леонида Слуцкого и «Ростов» периодически сменяют друг друга на вершине рейтинга.

Следующий матч коллектив Бердыева проведет дома. На стадионе «Олимп-2» 24 апреля желто-синие сойдутся в схватке с питерским «Зенитом». Поединок обещает быть интересным. Оппоненты готовы биться за очки и вырваться в лидеры чемпионата России. У них в активе 46 очков.