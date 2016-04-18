Москва, 18 апреля, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» объяснил рост своих доходов в 2015 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» о том, из чего складывались его доходы в прошлом году, Песков пояснил, что в 2015 году вступил в наследство. «У меня действительно высокий доход, потому что, к сожалению, я вступил в наследство после того, как у меня умер отец», — сказал представитель Кремля.

Согласно декларации о доходах, обязательной для чиновников, в 2015 году доход Пескова составил 36,7 млн рублей, притом, что годом ранее он заработал 9,18 млн рублей. В собственности пресс-секретаря президента РФ находятся три квартиры (111, 112,5 и 55,3 кв. м.), автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и парковочное место.